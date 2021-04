Waarom de uitgelekte ministerraadnotulen zo erg zijn

Als er één ding uit de uitgelekte ministerraadnotulen blijkt, is het wel dat de Tweede Kamer weinig in de melk te brokkelen heeft. Het kabinet is uiterst verbaasd als Kamerleden uit de coalitie, zoals Pieter Omtzigt, kritisch zijn. De ministers lijken er blind van uit te gaan dat ze hun partijgenoten in de Kamer achter zich weten.

"Wat heeft het nog voor zin een Tweede Kamer als controleorgaan te hebben als het kabinet altijd een Kamermeerderheid onder de duim heeft?" vraagt politiek verslaggever van de Volkskrant, Yvonne Hofs, zich af. "Dan heb je wat oppositiekamerleden die wat kunnen protesteren en spartelen. Maar het kabinet weet: we rammen onze plannen er gewoon door, want onze coalitiegenoten stemmen toch voor. En als coalitie-Kamerleden als Omtzigt en Lodders dan wél kritische vragen stellen, is dat kennelijk zó bijzonder dat het er in de ministerraad steeds over gaat."

Mogelijk zijn de uitgelekte notulen toch goed voor de formatie, omdat nu blijkt dat bewindslieden van D66 en ChristenUnie ook fout zaten. "De schuld is daardoor verdeeld, dat kan verbroederen." D66-leider Sigrid Kaag leek er beter uit te komen, dan haar partijgenoten, Wouter Koolmees en Kajsa Ollongren, maar 'wat zij vindt, blijft vaag', aldus Hofs. "Eerst neemt ze het op voor Kamerleden als Omtzigt, dan lijkt ze te zeggen: maar er zitten wel grenzen aan dat oppositie voeren door coalitie-Kamerleden. Wat ze daarmee precies bedoelt, wordt niet duidelijk."

De kans is groot dat VVD, CDA en D66 toch samen verdergaan in de formatie, maar dat zal vooral afhangen van het CDA, dat intern nog het een en ander uit te zoeken en vooral bij te leggen heeft.