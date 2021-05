Henk Krol wist twee jaar geleden al dat corona kwam

We gaan Henk Krol nog missen. Gisteren vertelde hij aan Beau dat hij twee jaar geleden al wist dat ons een pandemie te wachten stond. Als fractieleider van 50Plus reisde Henk in oktober 2019 af naar Taiwan voor een vierdaags bezoek. Nu blijkt dat Henk daar serieuze signalen heeft opgevangen over een virusdreiging.

“Ik heb in Taiwan ook de minister-president mogen ontmoeten. Ik heb dáár al de waarschuwing gekregen: ‘Let op, er komt een virus op jullie af.’ Dat is al twee jaar geleden.”

“Ik heb het een paar keer in de Kamer gezegd van: ‘Jongens, kijk nou naar Taiwan.’ Maar dat gebeurde steeds niet. Tot op de dag van vandaag."