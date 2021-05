Woede over wanstaltige bevrijdingsposter van Baudet: “De armoedige brutaliteit”

Thierry Baudet heeft een poster uitgebracht voor Bevrijdingsdag als protest tegen het coronabeleid ,waarop wordt gesuggereerd dat de vrijheid is 'overleden' in 2020. Politici reageren woedend. "Het is walgelijk en ik hoop dat iedereen zich hiertegen uitspreekt."

‘Sinds maart vorig jaar worden de vrijheden, waar onze grootouders voor hebben gestreden, steeds verder ingeperkt’, schrijft de partij bij de poster, die mede is ondertekend door allerlei anticorona-organisaties. SP-leider Lilian Marijnissen reageert furieus: "Hoe triest ben je om het immense leed van zoveel mensen, een gitzwarte periode in onze geschiedenis, te misbruiken om aandacht te krijgen? Het is walgelijk en ik hoop dat iedereen zich hiertegen uitspreekt."

Ook voormalig PvdA-leider Lodewijk Asscher is 'ziedend'. "Dat spugen op onze geschiedenis in hun amechtige aandachttrekkerij. Het verwende foute vergelijken. De armoedige brutaliteit om zo de nagedachtenis van velen te besmeuren."

Vorige week kwam Thierry Baudet ook al in opspraak toen hij over het aantal Belgen met een migratieachtergrond in Brussel opmerkte: "Wordt tijd dat we een escapestrategie ontwikkelen, vrienden. Madagascar of zoiets." Dit is een directe verwijzing naar nazi-Duitsland dat voor de holocaust begon het idee had om Europese joden naar Madagaskar te deporteren.