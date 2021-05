50Plus maakt nu ook ruzie over seks

Zelfs voor 50Plus is het nieuw: de politiek leider van de partij, Liane den Haan, is boos op het bestuur van haar partij. En dan vooral op de vice-voorzitter. Vicevoorzitter Gerard van Hooft probeert De Haan de partij uit te werken, omdat ze geen relatie meer met hem wil. Volgens een intern rapport dat royaal extern verspreid is, is Van Hooft boos dat Liane niet meer met hem wil. Wat ze precies niet meer wil staat er niet, maar naar verluidt heeft hij niet geaccepteerd dat Lian hem wegdeed.

Feit is dat de ruzie tussen De Haan en de rest van 50Plus zo hoog is opgelopen dat verwacht mag worden dat zeer binnenkort 50Plus uit de kamer verdwijnt en lijst-De Haan zijn intreden doet