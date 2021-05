In Brussel zijn ze nog steeds blij met Rutte: “Ja, hij is irritant, maar zoekt wel oplossingen”

In eigen land wordt hij verguisd. De demissionaire premier Mark Rutte kan zijn eindeloze gelieg niet meer rechtbreien. Hoe anders is dat in Europa, waar hij wordt beschouwd als een speler van formaat. "Beseffen jullie wel wat voor asset Mark Rutte is voor Nederland?"

Dat vraagt de hoogste EU-diplomaat van een groot land zich af in de Volkskrant. "Merkel is de nummer 1, Macron nummer 2, maar dan is het óf Draghi óf Rutte. En Draghi is louter interim-premier van Italië. Rutte is een speler van formaat aan de Europese tafel. Niemand kan hem negeren."

Een andere topdiplomaat van een Zuid-Europees land bevestigt: "Rutte is een van de mensen aan tafel waar echt naar wordt geluisterd." Hij vervolgt: "Ja, hij is obstinaat. Ja, hij is irritant. Maar hij is ook bereid oplossingen te zoeken. Wat telt aan tafel is niet het vermogen om te blokkeren maar om te deblokkeren."

Bas Eickhout (GroenLinks) stelt dat de ‘gunfactor’ belangrijk is in Brussel. Daarom zou, mocht Rutte alsnog sneuvelen, Wopke Hoekstra een slechte opvolger zijn. "Rutte is opgewekt irritant, hij is bereid mee te denken, dat levert hem krediet op. Hoekstra is nukkig irritant."