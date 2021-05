BBB-lijsttrekker Van der Plas blundert op Twitter: ‘Er zit een steakje los’

Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging (BBB) ging op Twitter flink de mist in toen ze schreef dat maar 3 procent van het aardoppervlak geschikt is voor landbouwgrond. Het is íétsje meer.

"3 procent van ons aardoppervlak is geschikt als landbouwgrond. Wordt nog wat als de hele wereld plantaardig moet gaan eten," schreef ze bij een kaartje waarop ene Ruud de mogelijke landbouwgrond groen had gekleurd.

Alleen was hij het een en ander vergeten. Zo merkte een Twitteraar op dat de Amerikaanse staat Utah - niet groen op het kaartje - wel geschikt is voor landbouw, om maar wat te noemen. Sterker nog, bijna 40 procent van het land op aarde is al in gebruik voor landbouw, schrijft de Volkskrant.

Daarnaast zou je juist grond besparen door plantaardig te gaan eten. Twee derde van de landbouwgrond wordt namelijk gebruikt voor vee. Daarmee snijdt ook het tweede gedeelte van haar tweet geen hout. 'Geen fake nieuws verspreiden, Caroline,' klinkt het dan ook.

3 procent van ons aardoppervlak is geschikt als landbouwgrond. Wordt nog wat als de hele wereld plantaardig moet gaan eten. 😱 https://t.co/ACLRggQ3ai — Caroline van der Plas (@lientje1967) May 9, 2021

Dit is letterlijk zo onwaar ik weet niet waar ik moet beginnen. We gaan er juist op vooruit als er minder veehouderij en meer plantaardige landbouw is, dan kunnen we juist landbouwgrond besparen en teruggeven aan de natuur en zo tegelijkterijd de klimaatcrisis aanpakken. — Tobias (@tobiasdenhaan) May 9, 2021