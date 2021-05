Wybren van Haga biedt excuses aan voor misdragingen Baudet

Wybren van Haga van Forum voor Democratie heeft zijn excuses aangeboden voor het gedrag van zijn partijleider Thierry Baudet, die eerder in het coronadebat van vandaag D66-Kamerlid Jan Paternotte op de schouder klopte. Dat is niet aardig omdat de FvD-leider vermoedelijk besmettelijk is.

In de Tweede Kamer groeit de kritiek op de opstelling van Kamerleden en medewerkers van de fractie van Forum al langer. Zij houden zich niet aan de coronaregels. Ze stappen in volle liften. Daarover hebben onder anderen medewerkers van het parlement zich beklaagd bij het bestuur van de Kamer, het presidium.

Kamervoorzitter Bergkamp heeft de kwestie in onderzoek.