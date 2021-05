EU-burgers die in Engeland aankomen, worden soms opgesloten en uitgezet

Als je bij aankomst in Engeland zegt dat je komt voor een sollicitatiegesprek loop je het risico te worden opgesloten en uitgezet, stelt de Guardian vast

Op papier mogen EU-burgers Engeland binnen om te solliciteren voor een baan. Daarna moeten ze, volgens de Brexit-regels, terug om een werkvisum aan te vragen. Maar als je een humeurige douanier treft beland je in een uitzet-kamp en ga je bewaakt retour.

Minstens een dozijn Europese burgers - voornamelijk jonge vrouwen - werden vorige week alleen al meer dan 48 uur vastgehouden en uitgezet op de luchthaven van Gatwick, vertelden twee vrouwelijke Spaanse gedetineerden de Guardian.

Acht leden van het Europees Parlement hebben een brief geschreven aan de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, om hun bezorgdheid te uiten dat de benadering van Engeland in strijd is met de "geest" van de Brexit- deal.