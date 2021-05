Steeds meer politici vallen om: “Werkdagen van 16 tot 18 uur waren normaal”

Bas van 't Wout, Pieter Omtzigt, Bruno Bruins, het lijstje politici dat kampt met een burn-out wordt steeds langer. Niet gek, leggen enkele oud-ministers en Kamerleden uit bij RTL Nieuws.

Ab Klink, minister van Volksgezondheid van 2007 tot 2010, vertelt over de lange werkweken. 's Avonds en 's nachts werden de brieven aan de Kamer voorbereid, zegt hij. "En in het weekend moest ik alle stukken lezen voor de debatten van de komende week. Het waren werkdagen van 16 tot 18 uur. Dat was normaal."

Voormalig GroenLinks-Kamerlid Zihni Özdil kreeg eind 2018 een burn-out. "Je denkt dat het door te hard werken komt, maar dat is niet zo. Ik geloofde er – tot ik zelf werd getroffen – ook nooit zo in. Ik dacht dat het een verzinsel was van decadente millennials. Maar toen ik zelf klachten kreeg, begreep ik dat het helemaal niet te maken had met de uren die je werkt, maar het juist niet kunnen uitschakelen van je werk. Ik bleef 's nachts maar bezig met zaken in de Tweede Kamer. Ik bleef maar malen."

D66-Kamerlid Rens Raemakers, die zich begin 2020 zestien weken liet vervangen: "Een burn-out gaat over jezelf niet meer uit kunnen zetten. Altijd zat ik klaar om te appen over een motie, of te wachten of er toch nog gestemd moest worden, of te kijken of er nog vragen kwamen van een medewerker van een minister."

Ook bewindslieden hebben het zwaar, aldus Raemakers. "Ze moeten mensen in hele land bezoeken. Ze worden vaak naar de Kamer geroepen, en dan moeten ze ook nog een ministerie aansturen en beleid maken. En in het weekend krijgen ze tassen vol met stukken mee, die ze moeten lezen of tekenen. Je vraagt je af of dat nog verantwoord is."