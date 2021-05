Ufo-klokkenluider zegt dat Pentagon lastercampagne tegen hem voerde

De voormalige baas van het ufo-onderzoeksprogramma van het Pentagon beschuldigt zijn oud-werkgever van een lastercampagne tegen hem, schrijft The Guardian.

Luis Elizondo, hoofd van het inmiddels afgeschafte Advanced Aviation Threat Identification Program (AATIP), dat binnen het Pentagon onderzoek deed naar ufo's, heeft een klacht ingediend bij het ministerie van Defensie. Hij zegt dat hij door medewerkers in diskrediet is gebracht, nadat hij melding maakte van ufo's, schrijft politieke website Politico.

Een hoge ambtenaar dreigde om andere mensen te vertellen dat Elizondo gestoord was. "Ik vertelde hem dat hij elke actie kan ondernemen die hij noodzakelijk acht, maar dat ik niet geestelijk gehandicapt ben en dat ik nooit mijn eed heb geschonden."

In de aanklacht beschuldigt Elizondo ook de persafdeling van het ministerie ervan dat ze hem in diskrediet wilden brengen met misleidend commentaar. "Verschillende internetbloggers kregen te horen dat ik geen belangrijke rol had bij AATIP en dat AATIP geen onderzoek deed naar ufo's. Als gevolg daarvan schreven de bloggers dat ik een leugenaar was."

Elizondo werd in de tijd dat hij nog chef was bij AATIP gealarmeerd door de frequentie en de duur van wat officieel de activiteit van Unidentified Aerial Phenomena (UAP) wordt genoemd. "De incidenten werden steeds provocatiever. Eén keer kwamen ze zelfs binnen een paar meter van een Amerikaans gevechtsvliegtuig."

De aanklacht komt een maand voordat een lang verwacht rapport over ufo's in het Amerikaanse Congres besproken wordt. Waren ufo's vroeger iets voor science fictionfilms, tegenwoordig worden ze meer en meer gezien als fenomenen die moeten worden onderzocht en een bedreiging kunnen zijn voor de (inter)nationale veiligheid.