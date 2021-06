Dion Graus weer beticht van seksuele intimidatie

PVV-Kamerlid Dion Graus is opnieuw beschuldigd van seksuele intimidatie. Nadat eerder zijn ex-vrouw hem had beticht van gedwongen seks met anderen, heeft ook een oud-fractiemedewerkster haar beklag gedaan.

De voormalig medewerkster van de PVV-fractie heeft in februari haar beklag gedaan bij de Kamervoorzitter en een vertrouwenspersoon. De jonge vrouw vertelde dat ze Graus moest vergezellen op werkbezoeken en tijdens etentjes. Hij zou haar alcohol hebben laten drinken, wat ze niet gewend was, en haar tegen haar zin hebben gedwongen tot „heel veel ernstige dingen”. Nadat ze hem had afgewezen, zou het Kamerlid haar zijn gaan stalken.

Graus is de afgelopen twintig jaar door verschillende vrouwen beschuldigd van seksuele intimidatie, mishandeling, bedreiging en stalking. Hij ontkent alle beschuldigingen.