Kabinet laat extern onderzoek doen naar zaak-Sywert van Lienden

Het demissionaire kabinet laat een extern onderzoek doen naar de omstreden mondkapjesdeal met Sywert van Lienden. Demissionair minister Tamara van Ark (Medische Zorg), politiek verantwoordelijk voor de deal, vindt dat "de onderste steen boven" moet. Maandag of dinsdag stuurt ze een brief aan de Tweede Kamer waarin ze met meer details over het onderzoek komt.

Van Lienden slaagde er in via zijn contacten bij het CDA voor 100 miljoen aan mondkapjes te verkopen aan de regering. De deal leverde meer dan 20 miljoen winst op