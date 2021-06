Kim Jung Un valt af?

Het lijkt er sterk op dat Kim Jong-un uit Noord-Korea stevig is afgevallen. Op recente foto's is hij stukken minder zwaar, constateert de Guardian.

Dinsdag publiceerde een Zuid-Koreaanse website vergrote afbeeldingen van Kims arm+horloge. Het bandje van het peperdure horloge zit strakker. De foto's lijken te laten zien dat zijn linkerpols aanzienlijk dunner is dan op vergelijkbare foto's die in november 2020 en maart van dit jaar zijn gemaakt.

Kim, een zware roker, was eind vorig jaar een tijdje zoek. Er werd gedacht aan een gezondheidsprobleem.

De nationale inlichtingendienst van Zuid-Korea vertelde parlementsleden vorig jaar dat ze geloofden dat gemiddeld 6-7 kg per jaar was aangekomen sinds hij eind 2011 aan de macht kwam.

Uit het rapport van de website werd niet duidelijk of Kims veranderde uiterlijk het gevolg was van ziekte of een bewuste keuze om af te vallen.

Kim kan ook Covid hebben gehad, al bestaat die ziekte officieel niet in het arbeidersparadijs