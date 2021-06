Handelaren begrijpen niet dat VWS Van Lienden zoveel betaalde: ‘Ik vroeg 1,50 euro per mondkapje’

Mondkapjeshandelaren zijn verbaasd dat Sywert van Lienden zoveel kreeg voor een mondkapje. De marktprijzen lagen in die tijd veel lager, stellen zij. In tegenstelling tot wat minister voor Medische Zorg, Tamara van Ark, beweerde.

Nieuwsuur sprak onder anderen met Gideon Goudsmit. "Ik heb een zakenpartner in China gebeld en vier dagen later had ik honderdduizend mondkapjes op Schiphol liggen", vertelt Goudsmit, eigenlijk importeur van zonnepanelen. "Ik vroeg 95 cent voor de maskers. Daar kwamen nog wat invoerrechten en vrachtkosten bij, dus de prijs kwam uit op zo'n 1,50 euro." Veel minder dan de 2,26 en 2,78 euro die Sywert van Lienden vroeg.

Gek genoeg, hoefde Jos de Blok van thuiszorgorganisatie Buurtzorg, die ook mondkapjes bij Van Lienden kocht, maar 1,50 euro per kapje te betalen. "Ik vind het onverklaarbaar en absurd. Wie betaalt er nou zo'n 2,52 euro als je ze ook voor 1,50 euro kan krijgen?"

Dat de nood hoog was, vindt De Blok geen argument. "We hebben zelf in die tijd vierhonderd aanbiedingen gekregen. In Scandinavië, Azië, overal konden we ze vandaan halen. Het idee dat de situatie zó erg was, daar ben ik het absoluut niet mee eens. Ik hoorde in die tijd regelmatig van mondkapjeshandelaren dat het ministerie niet bij ze aanklopte."