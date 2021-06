Topambtenaren logen tegen onderzoekscommissie toeslagenaffaire over explosief memo

De twee belangrijkste ambtenaren van de Belastingdienst en het ministerie van Financiën verzwegen voor de commissie die de toeslagenaffaire onderzoekt het bestaan van een belangrijk memo uit 2017 waarin al werd geconcludeerd dat bij zeker 300 ouders ten onrechte de toeslag was stopgezet.

Dat blijkt uit een reconstructie van RTL Nieuws en Trouw. Het memo van topjuriste Sandra Palmen van de directie Toeslagen werd wel intern besproken in 2017 en opnieuw in 2019, maar er werd verder niets mee gedaan. Pas in oktober 2020 kwam het bestaan van de memo aan het licht toen Kamerlid Pieter Omtzigt er naar vroeg.

Oud-baas van de Belastingdienst Jaap Uijlenbroek en hoogste ambtenaar op Financiën Manon Leijten zeiden tegen de Parlementaire Onderzoekscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) dat ze tot najaar 2020 geen weet hadden van de inhoud van de memo.

Uit een reconstructie van RTL Nieuws en Trouw blijkt dat dit niet klopt. Ze waren op 4 juni 2019 allebei bij een bespreking van het document. Op verzoek van lagere ambtenaren werd het memo niet gearchiveerd. De aanwezigen gingen daarmee akkoord. Dat is tegen de regels, want zo kan het parlement het document niet meer opvragen. Bovendien pleegden de topambtenaren meineed.