Maurice de Hond peilt CDA op een dieptepunt: 8 zetels

'We run this country', zei een CDA-Kamerlid 20 jaar geleden tegen een buitenlandse gast. En hij had gelijk: de christendemocratie deelde decennia lang de lakens uit.

Maar die tijden zijn voorbij. In de peiling van Maurice de Hond heeft het CDA van Wopke Hoekstra nog 8 zetels over; net zoveel als de Partij van de Dieren. Voor de verkiezingen van maart had het CDA nog 19 zetels, op 17 maart behaalde de partij 15 zetels en nu peilen ze er 8.

Een deel van de peiling is uitgevoerd voordat bekend was dat Pieter Omtzigt opstapte als lid van het CDA en een gedeelte na de aankondiging. Volgens De Hond laat de peiling zien dat 'steeds meer kiezers zich niet meer goed vertegenwoordigd voelen door een politieke partij en dus makkelijker van partij wisselen of zich op nieuwe partijen richten'.