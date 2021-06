De Jonge: mondkapjesplicht mogelijk weg over anderhalve week

Het kabinet overweegt bij de volgende versoepelingsronde op zaterdag 26 juni ook een einde te maken aan de mondkapjesplicht. Dat vertelde demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) woensdag. Vrijdag zou de knoop worden doorgehakt, schrijft het AD. Die avond is er ook een persconferentie.

“Het zou kunnen dat de mondkapjesplicht ten einde komt. Maar we moeten zorgvuldig afwegen wat nu al kan worden versoepeld en wat mogelijk nog langer moet blijven”, citeert het AD de minister. In het kabinet zou ook een discussie worden gevoerd over het afschaffen van de afstandsmaatregelen en het thuisblijven bij klachten.

De mondkapjes zouden mogelijk niet meer nodig zijn omdat de coronacijfers al enkele weken de goede kant op gaan. Dinsdag maakte het RIVM de nieuwste weekcijfers bekend, die opnieuw fors gedaald waren ten opzichte van één week eerder.

Andere versoepelingen die vrijdag op tafel liggen zijn het verruimen van de capaciteit voor bioscopen, theaters en horecagelegenheden. De horeca zou ook langer mogen openblijven en thuis zouden Nederlanders meer bezoek mogen ontvangen.