Wopke en Liselot gaan alsnog trouwen

CDA-leider Wopke Hoekstra trouwt dit jaar toch nog met zijn vriendin Liselot Hoornweg.

Vorig jaar moesten zij hun bruiloft tot twee keer toe afzeggen vanwege corona. ,,Ik ga het ergens dit jaar doen, ergens in Nederland'', zei hij gisteren.

De eerste poging van Hoekstra om te trouwen strandde een aantal jaar geleden toen zijn jongste zoon leverkanker kreeg. Poging twee zou in juli vorig jaar zijn. ,,Een groot feest met alle toeters en bellen'', zei hij daar eerder over. ,,Maar dat plan hebben we in maart, april al overboord gegooid.'' Poging drie zou in kleine kring zijn: afgelopen augustus - drie dagen voor dé dag - blies Hoekstra het feest toch af. De bloemen waren al besteld en ook de ringen en het trouwpak lagen klaar.