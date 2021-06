Tsjechische president steunt Orbán: ‘Ik walg van transgender personen’

De hele Europese Unie veroordeelt de nieuwe anti-homowet in Hongarije. Alleen Polen en nu ook Tsjechië steunen Viktor Orbán. President Zeman noemde transgender personen bij CNN 'walgelijk'.

Op de laatste Europese top van 24 juni werd zelfs met uitzetting gedreigd voor Hongarije. Met dit soort opvattingen heb je niets te zoeken in de EU, klonk het.

Maar Milos Zeman verdedigt de Hongaarse premier nu. “Viktor Orbán is niet tegen homoseksuele mensen, maar tegen de manipulatie van niet alleen ouders, maar ook kinderen in de seksuele voorlichting,” zei Zeman. “Ik zie geen reden om het niet met hem eens te zijn, ik ben zelf namelijk ook volledig geïrriteerd door de feministen, de #MeToo-beweging en de Prague Pride.”

Later in het interview deed Zeman er nog een schepje bovenop. “Homoseksualiteit kan ik begrijpen, maar weet je wat ik niet begrijp? Transgender personen. Als je een geslachtsveranderende operatie ondergaat, pleeg je eigenlijk een misdaad door aan zelfverminking te doen. Elke operatie is een risico. Persoonlijk walg ik van transgender personen,” aldus Zeman.