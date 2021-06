Mediakenners halen hard uit naar NPO en Kaag vanwege omstreden docu: ‘Politieke tijdbom’

De documentaire over D66-lijsttrekker Sigrid Kaag, die afgelopen januari bij de VPRO te zien was, leek toen al verdacht veel op propaganda, maar nu blijkt ook nog dat D66 een stevige vinger in de pap had bij de totstandkoming van de 'onafhankelijke' docu. Op social media reageren media-experts kritisch.

Het was GeenStijl, dat een wob-verzoek indiende om de documentaire Sigrid Kaag: van Beiroet tot Binnenhof te onderzoeken. Op diverse punten bleek D66 geëist te hebben dat er geknipt werd in de montage. Zo moest een fragment eruit waarin Kaag een collega bestempelde als 'dat mens'. Ook was de uitzenddatum, zo dicht mogelijk bij de verkiezingen, gekozen op advies van de partij.

Mijn gevoel zegt dat er sinds een uur een politieke tijdbom tikt rond @SigridKaag — Andries Knevel (@andriesgknevel) June 29, 2021

Behoorlijk verontrustend dat de VPRO een politieke partij mee laat denken over de inhoud van een documentaire. Als je draagvlak voor je omroep wilt verliezen, moet je vooral dit soort dingen doen. Tegelijkertijd is dit schadelijk voor de hele NPO. Wat een fiasco. — Özcan Akyol (@OzcanAkyol) June 29, 2021

Uitstekend werk van GeenStijl. De Kaag-docu voelde al aan als propaganda. Blijkens de nu geopenbaarde correspondentie was dat ook precies de bedoeling. De NPO vond het allemaal prima https://t.co/lt0FWrnfDy — Rob Goossens (@GoosR) June 29, 2021

De NPO heeft echt een integriteitsprobleem. Ook als je kijkt hoe presentatoren zoals @fidanekiz rücksichtslos van de buis zijn gehaald. https://t.co/90gjS6l5wW — Hella Hueck (@hellahueck) June 29, 2021

Beschamend en zeer beschadigend voor de hele publieke omroep dat de VPRO überhaupt mee ging in het aanpassen van de Kaag-documentaire. Het uitzendmoment voor de verkiezingen was al dubieus, maar dit slaat werkelijk alles. Het wordt tijd voor een omroepbreed redactiestatuut. — Sander 't Sas (@SanderSas) June 29, 2021