Waar is Melania?

De meeste dagen van de week eten Donald Trump en zijn gezelschap in de dining room van zijn club in Mar a Lago. Hij gaat pas naar binnen als de meeste andere gasten al aan tafel zijn: iedereen staat dan op en klapt voor de oud-president. Hij zit met zijn gezelschap in een deel van de zaal dat met koorden is afgezet. Een beetje als een topdier in een dierentuin.

Om daar bezoeker van te zijn moet je lid zijn van de club. Dat kost eenmalig 250.000 dollar en vervolgens een jaarlijkse fee. Maar dan kun je ook dagelijks kijken naar de beroemdste beroemdheid van het land.

Wie je niet aan tafel ziet is Melania, de derde echtgenoot van Donald. Zij wordt vrijwel nooit meer gezien in het gezelschap van haar man. En volgens sommige bronnen woont ze bij haar Sloveense ouders in Maryland. Volgens journalist journalist Michael Wolff woont ze in ieder geval niet bij Donald. Wolff schrijft dat in een boek dat de Times voorpubliceert. Het gaat over de laatste dagen van Trumps presidentschap.

“Vier jaar lang was nooit helemaal duidelijk in hoeverre ze tijd doorbracht in het Witte Huis of in een huis in Maryland waar ze haar ouders had ondergebracht”, schrijft Wolff. “Assistenten waren terughoudend in navraag doen of het zich openlijk afvragen. Ook hier, in Mar-a-Lago, is het onduidelijk.”