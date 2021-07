Kabinet maakt reuze bocht: 14 dagen na vaccinatie pas toegang

Het kabinet wil toch dat mensen die volledig zijn gevaccineerd twee weken moeten wachten voordat ze het nachtleven in kunnen. Tot dusver mocht iedereen meteen na de tweede prik (of na één prik met het Janssen-vaccin) weer naar de club of discotheek. Deskundigen zetten daar vorige week hun vraagtekens bij, omdat mensen dan nog niet volledig zijn beschermd.

Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zegt dat de besmettingen eerst laag waren, waardoor de wachttijd niet nodig was. Nu de besmettingen omhoog gaan, is het volgens hem niet meer verantwoord.

De wachttijd van twee weken is niet meteen van kracht. Dat kan nog even duren omdat er technisch het een en ander moet worden geregeld, aldus De Jonge.

Of de wachttijd ook gaat gelden voor de QR-code waarmee je kunt reizen is niet duidelijk