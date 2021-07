Kritische CDA’ers: rapport Spies gaat niet ver genoeg

Het rapport van de commissie-Spies, die onderzoek deed naar wat er bij het CDA misging bij de verkiezingen, gaat op verschillende punten niet ver genoeg. Volgens een groep CDA’ers, verenigd in de groep ‘CDA Midvoor’, mist de analyse harde cijfers en blijft onder anderen partijleider Wopke Hoekstra buiten schot. Dat schrijft het ND.

Voorzitter Bart van Horck noemt het rapport ‘een éérste stap’, maar volgens hem is er meer nodig. In een gezamenlijke verklaring hekelt hij dat de concepttitel van het verkiezingsprogramma ‘Zorg voor Elkaar’ door Hoekstra is veranderd naar ‘Nu doorpakken’. Het zou zowel CDA’ers als niet-CDA’ers hebben vervreemd van het gedachtegoed.

In veel afdelingen wordt de komende tijd de inbreng bepaald voor het extra congres in september.