Dit zijn de 6 blunders van Rutte en De Jonge

Premier Rutte en minister de Jonge hebben uiteindelijk sorry gezegd. Maar waarvoor zeiden ze sorry? Dat maakten ze niet duidelijk, dus doen NRC en De Volkskrant dat.

NRC toont aan dat het kabinet adviezen van gedragswetenschappers in de wind sloegen toen ze het einde van de corona-crisis uitriepen. NRC noemt de grote fout de stelligheid van 18 juni, toen het kabinet op een persconferentie in één klap vrijwel alle coronamaatregelen overboord gooide. (Hugo de Jonge, destijds: „Kunnen we op vakantie? Het antwoord is volmondig: ja.”) Ondanks waarschuwingen van de gedragswetenschappers dat het te snel ging, en dat burgers het idee kregen dat ze zich nergens meer aan hoefden te houden.

De Volkskrant noemt 6 blunders:

1. ‘Testen voor toegang’ is niet waterdicht

Het OMT waarschuwde van tevoren ‘Het is niet wenselijk dat een negatieve testuitslag leidt tot risicovol gedrag’.

2. Maak de QR-codes niet te lang geldig

Het OMT adviseerde dat de QR-codes maar een etmaal geldig mogen zijn, of liever zelfs korter: 12 uur. Het kabinet koos van 48 uur, zodat geïnfecteerden twee dagen lang hun besmetting van club nar feest verplaatsten. Dat heeft te maken met een eigenschap van de antigeen-sneltests. Die pikken bij een infectie alleen de ‘piek’ van de besmettelijke fase op. ‘Het kan dus gebeuren dat je negatief test en denkt: ik kan weer vooruit, ik ga feesten. Terwijl je die dagen daarop pas besmettelijk wordt’, waarschuwde OMT-lid Marc Bonten al in november vorig jaar in De Volkskrant.

3. Wéér vergeten te noemen: de ventilatie

Het Outbreak Management Team waarschuwde er bij herhaling voor. Zeker nu het weer gaat om het uitgaansleven, dat zich bij uitstek afspeelt in binnenruimtes waar men schreeuwt, lacht en zingt, dringt het OMT aan om ‘expliciet aandacht te geven aan de juiste ventilatiesystemen.’ Vergeten, inschattingsfoutje...

4. Na vaccinatie: vergeet de inwerktijd niet

‘Dansen met Janssen’. De jolige soundbite van minister De Jonge is inmiddels uitgegroeid tot een pijnlijke blunder, die de minister nog lang zal achtervolgen. Het duurt een paar dagen of misschien wel twee weken, voor een vaccin zijn werk volledig doet.

5. Onderschat nooit een snellere variant

Wel onderschat, met alle gevolgen.

6. Het uitgaanspubliek gaat de schade inhalen

Veel jongeren gingen veel intensiever feesten dan in de modellen zat. Terwijl je geen socioloog of minister hoeft te zijn om te begrijpen dat er heel veel gefeest zou worden, zodra de hekken opengingen. Het OMT en het kabinet zagen dat toch niet aankomen. Inschattingsfoutje.

Woensdag zullen De Jonge en Rutte zich moeten verantwoorden voor de Tweede Kamer.