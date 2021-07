Rutte: u moet weer thuiswerken

Het kabinet wil weer dat iedereen zoveel mogelijk thuis werkt. Ruim twee weken geleden verviel na anderhalf jaar het dringende thuiswerkadvies, maar in het coronadebat in de Tweede Kamer zegde Rutte toe het weer in ere te herstellen. D66, PvdA, SP en GroenLinks hadden daar om gevraagd.

Vooral de oppositie was uitermate kritisch over het kabinetsbeleid. Links omdat het kabinet door ondoordachte versoepelingen deze strenge daling heeft veroorzaakt. Extreem rechts - vooral Van Haga en FvD - vinden de opwinding kabinet en kamer sterk overdreven.

Het is wel duidelijk dat de regering kamerbreeed aan gezag heeft ingeboed