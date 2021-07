‘Rutte kan alleen blijven door zich vast te houden aan de jurk van Kaag’

Mark Rutte is er politiek slecht aan toe, denkt Geert Wilders, die hem al 20 jaar kent. "Ik zie in het debat dat hij zich onnatuurlijk gedraagt. Stiller of juist heel overdreven popie-jopie, dat deed hij nooit. Ik ken hem heel goed, als hij met zijn derde neushaar trilt dan weet ik inmiddels ongeveer wel hoe hij zich voelt,'' zegt hij tegen Jan Hoedeman van het AD die met hem (en dus ook zijn beveiligers) uit vissen ging.

,,Rutte is absoluut verzwakt door zijn gedraai en leugens en de motie van wantrouwen van de hele oppositie. De hele Kamer behalve zijn eigen fractie heeft die andere motie gesteund. Hij is aangeschoten wild. Rutte heeft een schot hagel in zijn kont gehad, hij kan politiek nooit meer rechtop lopen. Rutte kan alleen rechtop lopen door zich vast te houden aan de jurk van Kaag. Als hij dat niet doet valt hij weer. Kaag wordt degene om wie het draait.''