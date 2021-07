BBB van Caroline van der Plas maakt indruk op de kiezer. In de jongste peiling van Peil.nl van Maurice de Hond krijgt BBB zes zetels, zes keer zoveel als nu. De grote verkiezer is - nog steeds - het CDA. De partij van Wopke Hoekstra had voor de verkiezingen 19 zetels, haalde 17 maart 15 zetels en staat nu op 6 zetels.

Bij de overige partijen zijn kleine verschillen. Volt staat nog steeds op 6 zetels, de VVD stijgt licht, D66 daalt licht en Forum blijft dalen