Onderzoek met ‘mystery guests’: Testen voor Toegang zo lek als een mandje

Het systeem Testen voor Toegang was vanaf het begin in mei niet waterdicht. De Universiteit Twente (UT) heeft dat aangetoond door in die periode ‘mystery guests’ naar evenementen te sturen. Deze bezoekers probeerden binnen te komen, zonder dat zij altijd aan de voorwaarden voldeden. Slechts in 2 van de 14 gevallen ging de controle goed en werd het protocol nageleefd. In de andere 12 gevallen ging iets (of alles) mis. Dat schrijft Tubantia

In totaal werden er veertien bezoeken gedaan, waarbij in slechts twee gevallen toegang helemaal juist verliep. De mystery guest kwam daar pas binnen na het tonen van een correct testbewijs, samen met een controle op een identiteitsbewijs.

In vier gevallen vroegen de entreecontroleurs geen testbewijs. In zes gevallen kwamen de mystery guests binnen met een verkeerd testbewijs. En bij twee bezoeken kwamen de gasten binnen zonder controle van een identiteitsbewijs.