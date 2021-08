Obama viert verjaardag met honderden mensen: Republikeinen zijn kritisch

Barack Obama wordt deze week 60 en wil dat vrijdag uitgebreid vieren met een kleine 500 gasten. De oud-president krijgt met name uit Republikeinse hoek veel kritiek nu het aantal besmettingen in de VS weer oplaait.

Mensen als Oprah Winfrey en George Clooney zouden naar het stulpje van de Obama's komen op Martha’s Vineyard, een chic eiland voor de kust van Massachusetts. Mensen zouden alleen worden toegelaten als ze gevaccineerd én getest zijn.

Toch is er veel kritiek onder Republikeinen, die de Democraten er fijntjes aan herinneren hoeveel ophef er was toen Donald Trump een feest organiseerde voor de benoeming van opperrechter Amy Coney Barrett, in oktober 2020. Toen raakten er in de Rose Garden van het Witte Huis 48 mensen besmet.

Als Trump zijn verjaardag op deze manier zou vieren, zouden de Democraten spreken van een ‘superspreader-gebeurtenis’ die ‘mensen zou doden’, twitterde de Republikeinse afgevaardigde Jim Jordan. ‘Is er een uitzondering voor feesten waaraan rijke, liberale beroemdheden deelnemen?’, vraagt voorzitter Ronna McDaniel van de Republikeinse partij zich af.