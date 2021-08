Gouverneur Andrew Cuomo was een gevaar voor vrouwen

Gouverneur Andrew Cuomo, Democratisch bestuurder van New York creëerde een giftige werkomgeving voor vrouwen, viel en lastig en nam wraak op in elk geval één vrouw die haar klachten openbaar had gemaakt.

Dat komt uit een diepgravend onderzoek van justitie naar het jarenlange wangedrag van de populaire democraat. Minstens zeven vrouwen hebben Cuomo beschuldigd van seksuele intimidatie en ongepast gedrag.

Hij en zijn vertrouwelingen zorgden voor een giftige werkomgeving die bol stond van angst en intimidatie, Er zijn ook aanwijzingen dat Cuomo zijn macht heeft misbruikt.

De roep om zijn afzetting zwelt aan.

Cuomo's vader was ook gouverneur, zijn broer is een coryfee bij CNN.