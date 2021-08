Camera’s boven de weg legden ook je gezicht vast

Politiecamera’s langs de Nederlandse autowegen hebben de afgelopen vijf jaar automobilisten en bijrijders gefotografeerd, terwijl dat van de wet niet mag. De foto’s zijn onder meer gebruikt voor opsporingsdoeleinden en strafrechtelijke onderzoeken, blijkt uit een intern politiebericht dat is ingezien door NRC.

Het gaat om camera’s die onderdeel zijn van het Automatic Number Plate Recognition (ANPR), een systeem van in totaal driehonderd camera’s. De camera’s hangen langs snelwegen en provinciale wegen en controleren de kentekens van langsrijdende voertuigen. Zo kan een automobilist die een boete heeft openstaan door een motoragent van de snelweg worden geplukt. Circa een vijfde van de ANPR-apparaten bestaat uit geavanceerde camera’s die scherpere foto’s maken en naast het nummerbord ook de inzittenden kunnen vastleggen. Dit terwijl ANPR-camera’s bedoeld zijn voor „kentekenherkenning en er meestal geen juridische grondslag is om ook personen herkenbaar in beeld te brengen”, volgens het interne politiebericht.

De politie heeft het gebruik van de camera’s voor opsporing en inlichtingen sinds 1 juni dit jaar stilgelegd.