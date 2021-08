Caroline van der Plas erkent grote blunder

Met groot misbaar beschuldigde Caroline van der Plas de makers van de Slimste Mens. Zij, Caroline, had iets heel slims gezegd en Maarten van Rossum iets heel stoms en dat was uit het programma geknipt. De boerenvoorvrouw (die in feite een stadsmens is) zag een complot van de Publieke Omroep.

Het ging over de betekenis van de term D-day. Zij wist wat dat was en Maarten niet. Het betekende decisionday, zei ze in de Silmste Mens voor ze werd uitgeschakeld door iemand niet nog slimmer was. Maarten van Rossum zei dat niet vaststaat wat D-day betekent. Van de Plas vond dat stom van de professor. En vond het verdacht dat het fragment niet was uitgezonden.

Maar wie er naast zat was Caroline. De ‘D’ staat niet voor ‘decision’, maar simpelweg voor de eerste dag van een militaire operatie. Het is dan ook een militaire term. De dag vóór D-day wordt uitgedrukt als D -1 en de dag erna als D +1.

Shownieuws-presentator Guido den Aantrekker: “We hebben even gebeld met de eindredacteur van het programma en die zegt: ‘Nee, wij knippen het helemaal niet om die reden eruit. We hebben het ook een beetje gedaan om Caroline te beschermen.'”

Ze is bij Humberto gewoon te stellig geweest, zegt Caroline bij Shownieus. “Ik flap er soms weleens dingen uit waarvan ik later denk: ik had even iets beter moeten opletten."