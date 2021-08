Jan Terlouw maakt zich boos: ‘Waar blijft in vredesnaam een nieuw kabinet?’

Jan Terlouw maakt zich boos op de flierefluitende politici. "Waar, in vredesnaam, blijft 5 maanden na de verkiezingen een nieuw kabinet, met een regeerakkoord dat in het teken staat van een doeltreffend klimaatbeleid?"

,,De politiek is met vakantie. Ik denk aan de lange formatie van 1977, toen wij gewoon doorgingen in de zomer. Nu ligt alles grotendeels stil. Ik vind dat hoogst vreemd.’’

.

Het verbaast Terlouw dat VVD-leider Mark Rutte en D66-leider Sigrid Kaag sinds eind juni werken aan een concept-regeerakkoord, waarbij andere partijen later kunnen aanhaken. ,,Dat is een hele gekke opzet. Je moet eerst weten met wie je het wilt gaan doen, dan kun je met die mensen gaan schrijven. Ik snap niet waarom in juni niet met de vuist op tafel is geslagen: met deze partijen gaan we onderhandelen.’’

Terlouw vreest dat de formatie op deze manier nog lang gaat duren. ,,En dat kan eigenlijk niet. Nederland heeft te veel urgente problemen. Het IPCC-klimaatrapport laat nog eens zien dat de nood hoog is. Alle kranten staan vol met klimaatproblemen. Maar wij hebben een demissionair kabinet en dus eigenlijk géén kabinet.’’