Vanavond persconferentie over coronamaatregelen: wat kunnen we verwachten?

Vanavond om 19 uur is er weer een persconferentie over het coronabeleid. Er is al uitgelekt dat het hoger onderwijs zonder veel restricties weer open mag in het nieuwe schooljaar. Verdere versoepelingen blijven waarschijnlijk uit.

Gisteren werd bekend dat universiteiten en hogescholen de 1,5 meter in het nieuwe schooljaar niet hoeven te handhaven. Wel geldt er mogelijk nog een maximum aantal studenten per collegezaal. De rest van de coronamaatregelen blijft vermoedelijk nog zeker een maand van kracht. Half september is er een nieuw beslismoment.

Tot die tijd blijven de huidige maatregelen voor de horeca waarschijnlijk gelden. Nachtclubs en discotheken blijven dus dicht en de rest moet om 00.00 uur sluiten. Ook mogen festivals alleen doorgaan als ze één dag duren en er niet meer dan 750 bezoekers komen.