Kritische CDA’ers: “We gaan uiteindelijk gewoon richting afgrond”

Vanuit de partijtop blijft het angstvallig stil bij het CDA, maar bij de achterban wordt er - georganiseerd - gemord. Het NRC bezocht een bijeenkomst in Maastricht waar het ging over de toekomst van het CDA.

In de laatste peilingen blijven de christendemocraten steken op zes tot elf zetels, een absoluut dieptepunt. De honderd aanwezige kritische bestuurs- en partijleden in Maastricht zijn somber gestemd. "Mijn advies is om niet met bloemen aan de voordeur te staan, maar de achterdeur in de gaten te houden waar iedereen wegloopt”, zegt Holke Flapper van het CDA in Helmond. "We zitten natuurlijk als CDA in de shit, om het even op zijn Haags te zeggen. We doen het niet goed”, stelt oud-Kamerlid Chris van Dam tegen NRC.

"CDA’ers houden niet van gedoe, en daar is er nu een hoop van”, reageert Henriëtte van Hedel, bestuurslid van het CDA in Brabant en een van de gezichten van de kritische Stichting Sociale Christendemocratie, die de bijeenkomst organiseert. "We kunnen blijven zeggen dat we de rust moeten bewaren, maar dan krijgen we de rust van het kerkhof.”

"Het vertrek van Omtzigt is het signaal dat er iets fundamenteel mis is in onze partij, de toekomst van de christendemocratie staat op het spel”, zegt Van Hedel. "Het CDA zit in een soort achtbaan, af en toe pieken we maar uiteindelijk gaan we toch gewoon richting afgrond.”

Gebrek aan leiderschap

Chris van Dam wijst op het leiderschap van Wopke Hoekstra dat hij volgens hem nog niet erg heeft getoond. "Hij is tot nu toe wel erg stil.” Van Dam hoopt op "een geestdriftig” verhaal van de partijleider. "Ik zou er alles aan doen om Wopke op dat pad te krijgen. Hij mag me bellen voor advies.”

Op 11 september is er een speciaal ingelast partijcongres. "Het is gewoon niet te voorspellen wat daar gaat gebeuren. Het kan zomaar een breekcongres worden”, zegt de voorzitter van het CDA Limburg Harold Schroeder..