Babyboomerbruggen toe aan groot onderhoud: ‘Historisch grote vernieuwingsopdracht’

Veel bruggen en viaducten zijn aan het eind van hun levensduur of zelfs al eroverheen, schrijft de NOS op basis van gegevens van Rijkswaterstaat. Het kost zeker een miljard per jaar om te voorkomen dat ze onveilig worden.

Veel van deze bouwwerken zijn vlak na de Tweede Wereldoorlog aangelegd toen het wegennet in Nederland sterk groeide, vandaar de naam babyboomerbruggen. "Net als veel babyboomers uit die tijd die nu een staaroperatie of een nieuwe knie hebben gekregen, is dat met onze bruggen nu ook aan de hand", zegt Cora van Nieuwenhuizen, demissionair minister van Infrastructuur en Waterstaat tegen de NOS. Ze spreekt van een 'historisch grote vernieuwingsopdracht', die nog tientallen jaren gaat duren.

25 bruggen en viaducten hebben hun levensduur al overschreden. In 543 gevallen is nog minder dan een derde van de levensduur over. De eerste signalen van het verval zijn al merkbaar. Zo mag je op de Haringvlietbrug nog maar 50 kilometer per uur rijden vanwege lostrillende platen en zijn er in Noord-Brabant en Overijssel bruggen waar geen tractors en vrachtwagens meer over heen mogen.

Het verkeer gaat de komende jaren veel hinder ondervinden van het groot onderhoud. Bovendien is er te weinig geld begroot. "We geven hier nu een miljard euro per jaar aan uit, maar dat moet eerder 3 tot 5 miljard per jaar worden", zegt Arie Bleijenberg, die meewerkte aan onderzoek van TNO naar het onderwerp.