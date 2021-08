Extra tijd nodig voor evacuaties Kaboel, maar vrees dat taliban luchthaven sluiten

De VS wil - en moet van de taliban - op 31 augustus weg zijn uit Afghanistan. Maar dan zijn de evacuaties nog niet klaar. De NAVO-bondgenoten van Amerika vragen Biden dan ook om het vliegveld van Kaboel langer open te houden.

"We werken tegen de klok", zei demissionair minister Kaag van Buitenlandse Zaken vanmorgen. "Onze bondgenoten zeggen in het G7-overleg weer tegen de Amerikanen dat we echt een urgent verzoek indienen om de deadline van 31 augustus te verleggen. Er zullen nog heel veel mensen niet naar Nederland, het VK, Duitsland of Frankrijk kunnen vliegen. Alle bondgenoten van de VS hebben extra tijd nodig."

De afgelopen dagen zijn - rijkelijk laat - 800 mensen vanuit Afghanistan naar Nederland gehaald. "We doen dat in nauwe samenwerking met met name het Verenigd Koninkrijk en de Duitsers. Alle landen hebben dezelfde ontzettende tegenslagen en moeilijkheden", zei Kaag eerder.

Maar de Britse minister van Defensie, Ben Wallace, zei voorafgaand aan het G7-overleg al tegen de pers dat de kans klein is dat de VS in september nog in Kaboel is. Hij acht dat onwaarschijnlijk omdat enerzijds president Joe Biden zelf al aangaf zich te houden aan de deadline van 31 augustus, maar anderzijds eisen ook de taliban het vertrek van de Amerikanen.

De taliban zouden met militair geweld de luchthaven van Kaboel kunnen sluiten als de VS en de bondgenoten proberen langer te blijven. Wallace zei ook dat de twee machten 'met de grootste stem' de VS en de taliban zijn en die zijn beiden niet bij het overleg aanwezig. Wallace herhaalde nog eens dat de taliban al aangaven dat blijven 'consequenties' heeft en dat ze 'het leven ongelooflijk moeilijk kunnen maken' voor het westen.

Daar voegde de Britse minister nog aan toe: "Die consequenties variëren van het voorkomen dat mensen het vliegveld kunnen bereiken tot het compleet sluiten van de luchthaven. Daarom ligt onze focus op het weghalen van zoveel mogelijk mensen per uur."