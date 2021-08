Taliban gaat muziek verbieden omdat Allah daar niet van houdt

De Taliban zullen muziek in Afghanistan verbieden en vrouwen verplichten om met een mannelijke chaperonne te reizen, dit in tegenspraak met eerdere beweringen dat de groep liberaler zal zijn dan het meedogenloze regime van 20 jaar geleden.

Taliban-woordvoerder Zabiullah Mujahid zei dat vrouwen mogen werken en naar school gaan in het nieuwe islamitische emiraat. In een gesprek met The New York Times drong hij erop aan dat vrouwen de hijab moeten dragen en begeleid moeten worden door een man op langere reizen. Hij zei ook dat muziek wordt verboden; muziek is on-islamitisch.

"Muziek is verboden in de islam, maar we hopen dat we mensen kunnen overtuigen om zulke dingen niet te doen, in plaats van ze onder druk te zetten", zei hij .

De opmerkingen versterken de vermoedend dat de Taliban-claim dat ze zijn veranderd, windowdressing is, praatjes voor het wereldwijde publiek, omdat de nieuwe regering internationale legitimiteit zoekt en de terugkeer van buitenlandse hulp en investeringen.