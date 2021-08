Hetoo: Minnares van John F. Kennedy doet na 60 jaar haar verhaal

Bijna 60 jaar na de moord op John F. Kennedy heeft een 83-jarige vrouw uit New York haar stilzwijgen verbroken over een liefdesaffaire tussen de twee. In een stuk voor Air Mail , schreef Diana de Vegh hoe Kennedy haar in 1958 het hof maakte toen ze een 20-jarige studente was aan Radcliffe College. Ze beschreef levendig hoe Kennedy, die toen al getrouwd was, haar op een date vroeg. "In mijn kast kwetterden en klapperden mijn jurken, pluizig met hun mouwen en zwaaiend met hun zomen, strijdend om mijn aandacht", schreef de Vegh. "Omdat ik zou vechten voor zijn aandacht, zodra ik hem weer zou zien." Het paar zette hun affaire daarna nog jaren voort, hoewel Kennedy naarmate de tijd vorderde afstandelijker begon te worden. Het eindigde een jaar voor zijn moord, schreef ze.

Ze vertelde de New York Post dat ze ervoor koos om nu naar buiten te treden om andere vrouwen aan te moedigen die vast zitten in relaties met machtige mannen. "Het hele idee van verleende specialiteit - 'Je gaat met mij naar bed, ik zal je speciaal maken' - we hebben dat veel gezien bij Harvey Weinstein, Roger Ailes, showbusiness," schrijft de Vegh.