Trekkers blokkeren ingang circuit Zandvoort: ‘Racen over de rug van de boeren’

Er blijkt toch iets waar milieu-beweging en de boeren-beweging het over eens zijn: de Formule-1 op Zandvoort is midden in de klimaat- en stikstofcrisis idioot. Een aantal boeren + trekkers is er in geslaagd de ingang van het circuit te blokkeren.

Wij zijn niet tegen de Formule 1, we zijn zelf racefans, maar dit gebeurt over de rug van de boeren", laat Jaap, een van de demonstranten, weten aan Hart van Nederland. Ze vinden het niet te verantwoorden dat de overheid zoveel beperkingen oplegt voor de boeren, maar een de F1 wel door laat gaan.

De actie is twee dagen geleden spontaan ontstaan, vertelt Jaap. "We zitten al twee jaar met het stikstofprobleem. De boeren ondervinden daar grote problemen van. Dan moeten we niet willen racen hier." De boeren staan precies voor de ingang van het circuit. Agenten houden de groep achter hekken. "We doen dit om aandacht te krijgen voor onze problemen. We blijven zo lang we kunnen en willen in elk geval Jan Lammers te spreken krijgen."