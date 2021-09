Kaag doet scherpe aanval op Rutte

Ze noemde demissionair premier Rutte niet een keer bij na, maar toch haalde D66-leider Kaag subtiel, maar keihard uit naar Rutte.

"De wijze van politiek bedrijven, van koffie drinken, relaties managen en binnenskamers spelletjes spelen leidt tot niks en in de kabinetsformatie is het gehalte Haags gedoe veel te hoog."

"Als je de politieke managers te lang hun gang laat gaan, als politiek niet langer als middel wordt gezien maar als doel op zich, als beheren en accommoderen zijn uitgegroeid tot hoogste ideaal, betaalt de samenleving daarvoor de hoogste prijs."

"De realiteit van de toeslagenaffaire en het coronacrisismanagement leggen genadeloos bloot dat een goed functionerende, democratische rechtsstaat nooit een rustig bezit is. Dat wij de nodige lessen hebben te leren als het gaat om medemenselijkheid, betrouwbaarheid, openheid en effectief bestuur."

"Dat geldt ook voor degene die het hardst roept hoe onwijs gaaf ons landje is. Veel te lang hebben we ons in de verdoving van zelfgenoegzaamheid laten sussen door toch wel politieke bijziendheid."