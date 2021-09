Gert-Jan Segers legt uit waarom Kaag net zo goed politieke spelletjes speelt. En hoe het wel moet

"Binnenskamers spelletjes spelen leidt tot niks en in de kabinetsformatie is het gehalte Haags gedoe veel te hoog," sneerde D66-leider Sigrid Kaag gisteren tijdens de HJ Schoo-lezing richting Mark Rutte. Gert-Jan Segers legde bij Op1 uit dat het pot-verwijt-de-ketelgehalte ook nogal hoog is.

Tikken uitdelen

"Als ik een tekst hoor waarin staat dat er visie nodig is, 'wil het volk niet verwilderen' en vervolgens komen er toch een aantal tikken richting een politieke medestander, een liberale medestander in een fase waarin het zo moeilijk gaat. Ik vond dat echt wel moeilijk om te horen," begint de ChristenUnie-leider.

"Ruim vijf maanden na de verkiezingen met een liberaal motorblok dat een stuk moet schrijven wat het inhoudelijke gesprek zou moeten bevorderen waar visie zou kunnen worden neergelegd, gaan we dan toch weer tikken uitdelen, terwijl links is afgehaakt of eigenlijk weggestuurd door CDA en VVD. Vervolgens zijn wij weggestuurd door D66. D66 lijkt CDA weg te sturen en nu krijgt Mark Rutte ook nog een tik. Met wie wil je dan samenwerken?" vraagt Segers zich af.

Onderhandelingsstrategie

Of is dit gewoon een onderhandelingstechniek? vraagt presentatrice Nadia Moussaid. Kaag zet zich zo hard af tegen Rutte - met wie ze op het voor haar zo belangrijke inhoudelijke vlak nauwelijks verschilt - dat ze lijkt aan te sturen op nieuwe verkiezingen. Dat zou desastreus zijn voor het CDA. Dus mogelijk hoopt ze dat de christendemocraten zich nu terugtrekken of toch akkoord gaan met deelname van PvdA en GroenLinks aan het kabinet.

Samenwerken

Hoe dan ook, vertelt ChristenUnie-voorman Segers, die keer op keer benadrukt dat D66 net als de VVD een liberale partij is, dat dit niet de juiste weg is. "De kracht van Nederland is om bij alle verschillen die we hebben - en ik heb hele grote verschillen met de liberale partijen - toch rond de tafel te gaan zitten en te zeggen: en toch gaan we praten, toch proberen we eruit te komen. Dat is de kracht van Nederland. En nu zijn we 5,5 maand verder en we zijn nu op het niveau van tikken uitdelen over stijl. Wat we nu dreigen te zien is een implosie van het midden. We hebben de flanken, zoals Forum voor Democratie, niet meer nodig om het midden kapot te krijgen."