Kaag en Rutte maken de mist nog dikker

D66-leider Kaag deed in het formatiedebat alsof ze zeer verbaasd was dat haar speech in de Rode Hoed zoveel ophef had veroorzaakt. In dei speech stak zijn volgens menigeen een aantal messen in Ruttes rug.

Rutte op zijn beurt deed alsof die messen hem geen pijn deden. Hij staat boven het gekrakeel.

Ook over de toekomst heerst verwarring. Rutte denkt dat in de volgende fase onder leiding van VVD-er Remkes gewerkt gaat worden aan een minderheidskabinet. Kaag houdt ook een meerderheidscoalitie voor mogelijk.