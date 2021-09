Biden wil een derde van de Amerikanen vaccin opleggen

Alle medewerkers van de federale overheid worden door president Joe Biden verplicht om een vaccin te nemen. Medewerkers van bedrijven met meer dan 100 man personeel moeten ook een prik krijgen of zich wekelijks laten testen.

Verder moeten alle 17 miljoen zorgmedewerkers zich verplicht laten vaccineren. Voor hen is testen geen optie. In totaal gelden de maatregelen voor meer dan 100 miljoen Amerikanen. Medewerkers van de federale overheid krijgen 75 dagen de tijd. Daarna volgt in het uiterste geval ontslag.

In de VS stagneert de vaccinatiegraad. Ruim 208 miljoen Amerikanen hebben een eerste prik gehad, maar het aantal besmettingen loopt de laatste weken weer hard op. Per dag zijn er gemiddeld zo'n 140.000 nieuwe coronagevallen.

"We zijn geduldig geweest, maar ons geduld raakt op", zei Biden vanuit het Witte Huis. Wie zich niet laat vaccineren kan volgens hem "veel schade aanrichten" en "blokkeert de volksgezondheid".