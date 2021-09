Kaag gehavend uit Kabul-debat

Urenlang probeerde de Tweede Kamer gisteren van minister van Buitenlandse Zaken Kaag te begrijpen hoe de evacuatie van Nederlanders en Afghanen, die voor Nederland werkten, zo'n chaos kon worden. Kaag was immers eindverantwoordelijk, al probeerde ze de schuld ook op andere ministers te schuiven.

Dat kenmerkte haar optreden. Ze zei dat ze spijt had, maar veel kamerleden geloofden dat niet. Ze beantwoordt rommelig maar geduldig de vele gepikeerde vragen, maar ze klinkt ook geïrriteerd. „Het is altijd makkelijk om met wijsheid achteraf en vanuit het veilige Nederland te bepalen wat het beste is”, zegt ze tegen de Kamer.

Uiteindelijk schaarde bijna de hele oppositie zich achter een motie tegen haar en minister Bijleveld. De oppositiepartijen nemen het Kaag kwalijk dat er "ondanks herhaalde waarschuwingen van het personeel zelf te lichtzinnig en te laat is gehandeld" bij het helpen van lokaal ambassadepersoneel. Daardoor liepen zij "ernstig gevaar".

De motie zal geen meerderheid krijgen als er vandaag over wordt gestemd. Maar de beschadiging van Kaag is daar niet minder om.