Na een nachtje slapen stapt Bijleveld tóch op

Ank Bijleveld vond dat ze niet langer kon aanblijven als minister van Defensie omdat ze door de discussie die is ontstaan over haar positie haar werk niet meer kan doen, zei ze in een persverklaring. De CDA-bewindsvrouw kondigde haar vertrek vrijdagmiddag aan op het ministerie van Defensie. In de uren daarvoor werd binnen de partij en op het Binnenhof al duidelijk dat ze zou vertrekken.

Bijleveld stapt op na een motie van afkeuring die donderdagavond werd aangenomen in de Tweede Kamer. Sigrid Kaag was vanwege een vergelijkbare motie al teruggetreden als minister van Buitenlandse Zaken. Op het ministerie van Defensie was Bijleveld niet alleen verantwoordelijk voor haar eigen portefeuille, maar ook die van Barbara Visser. Zij stapte eind vorige maand over naar het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.