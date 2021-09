Kaag vertoont zich niet bij Politieke Beschouwingen

Er werd uitgekeken naar de woorden en houding van D66-leider Sigrid Kaag bij de Algemene Politieke Beschouwingen (ABP), die woensdag en donderdag in de Tweede Kamer worden gehouden. Er zou mogelijk uit zijn af te leiden of er nog kans is op een succesvolle formatie.

Maar we zullen het niet weten, want Kaag heeft besloten niet aan de politieke beschouwingen deel te nemen; Ze laat het D66-geluid over aan Rob Jetten.

Volgens Kaag zou het onzuiver zijn als ze wel mee zou doen. Ze heeft alleen voorbereidingen op Troonrede en Miljoenennota meegemaakt als minister. Dat maakt een bijdrage vanuit de Kamer volgens haar 'onzuiver'.

Vanaf maandag zal ze haar rol als fractievoorzitter van D66 gaan bekleden.