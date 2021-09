Peiling: CDA heeft nog 5 (vijf) zetels over

"We run this country", zei een CDA-kamerlid amper 20 jaar geleden. En hij had nog gelijk ook. Maar als er nu verkiezingen zouden worden gehouden zou het CDA - op 17 maart teruggevallen naar 15 zetels - er nog 5 over hebben. De grootste christendemocratische partij is nu de ChristenUnie met 7 zetels.

Sinds de verkiezingen hebben VVD, D66 en CDA samen 14 zetels verloren, waarvan er 3 in de afgelopen week. Van die zetels zijn 6 bij BBB gekomen, 3 bij PvdA+GroenLinks gekomen en 3 bij Volt.

De peiling werd gehouden voor Mona Keizer werd ontslagen en houdt geen rekening met deelname van Pieter Omzigt aan verkiezingen met een eigen lijst

Aan de respondenten is gevraagd welke politici tijdens de Algemene Beschouwingen positief hadden onderscheiden. Men mocht maximaal 3 politici noemen. Dit waren de politici, die door 10% of meer personen werden genoemd:

Omtzigt (29%)

Rutte (17%)

Wilders (17%)

Jetten (16%)

Van der Plas (15%)

Klaver (15%)

Hermans (14%)

Marijnissen (13%)

Men mocht ook maximaal drie politici noemen, die men zich negatief vond onderscheiden. Dit is dan de top-5.