Emmanuel Macron boos omdat hij gefotografeerd is in zwembroek

President Emmanuel Macron is boos op de paparazzi: ze hebben hem en zijn vrouw gefotografeerd aan zee, in badkledij. Hij heeft een onderzoek gelast omdat het volgens het staatshoofd gaat om een inbreuk op zijn privacy. De gewraakte foto was te zien bij een fototentoonstelling in een Parijse galerie. Daar is hij inmiddels weggehaald.

Macron maakt zich boos dat hij op bewerkte foto's voortdurend belachelijk wordt gemaakt, zoals op een foto die op reclameborden is verschenen waarin hij een grote ouderwetse onderbroek aan heeft.

Het gaat met de president niet erg goed in de peilingen. Hij wil volgend jaar voor een nieuwe termijn van 5 jaar worden herkozen. Het staat allerminst vast dat dat hem zal lukken.