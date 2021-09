CIA overwoog moord op Julian Assange

Je dacht misschien dat Julian Assange doorgedraaid was toen hij beweerde dat de CIA hem wilde vermoorden. Maar nee. Het blijkt te kloppen. Onder het bewind van Trump hebben de Amerikanen plannen uitgewerkt om Assange te ontvoeren en te doden.

De discussies over het ontvoeren en/of vermoorden van Assange vonden plaats in 2017, meldde Yahoo News , toen Assange al 5 jaar in de Ecuadoraanse ambassade verbleef. De toenmalige CIA-directeur, Mike Pompeo, was woedend over nieuwe onthullende publicaties door WikiLeaks.

Mogelijk gaan deze uitgelekte plannen een rol spelen bij de Engelse rechtszaak waar beslist moet worden of Assange kan worden uitgeleverd aan de VS. Hij vreest in de Amerikaanse gevangenis niet te zullen overleven.